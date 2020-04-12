Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, что в детстве был большим фанатом Роналдо – даже скопировал его прическу с ЧМ-2002.

«Мне он нравился, его стиль и то, как он играл – просто потрясающе. Он был моим большим, большим кумиром. Я даже скопировал его прическу – в 2002 году, треугольную – я тоже так сделал. В школе все были в шоке, когда я пришел в таком виде. Но я любил его и все еще люблю.

Я хотел бы встретиться с ним. Я не то, чтобы копировал его, потому что каждый игрок индивидуален, у каждого свои особенности и таланты. Но он был большим героем для меня в то время. Когда он проиграл сборной Франции в финале чемпионата мира 1998 года, я рыдал дома. Он был моим большим кумиром», – цитирует игрока сайт «красных».

В этом сезоне Шачири почти не играет из-за травм и высокой конкуренции.

Роналду странно постригся перед турниром, чтобы отвлечь внимание прессы и фанатов от травмы ноги.

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