Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд рассказал о товарищеском матче против «Спортинга» в 2003 году, за который в тот момент выступал Криштиану Роналду.

«В 2003 году играли со «Спортингом». Закончился первый тайм, мы пошли в раздевалку. Джону О'Ши нужен был кислородный баллон, потому что он взял на себя Роналду. Он был выжат и сидел на скамейке, тяжело дыша. Хотел обсудить с ним игру, но он ничего не мог сказать, потому что задыхался.

Мы сразу поняли, что «Манчестер Юнайтед» должен приобрести Роналду. После матча сидели в автобусе и ждали отправления около полутора часов. Никто не понимал, почему мы не едем. Позже нам сказали, что клубы в это время обсуждали трансфер Роналду», – поведал Рио, слова которого приводит Джанлука ди Марцио.

Переход Роналду обошелся «Юнайтед» в 19 млн евро.

В составе манкунианцев Криштиану выиграл чемпионат Англии (3), Кубок страны (1), Кубок ФА (2), ЛЧ (1), Суперкубок Англии (1) и Клубный чемпионат мира (1).

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