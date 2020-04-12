12 апреля полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отпраздновал 24-летие. Во время прогулки футболист встретил главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который поздравил его с праздником.

Португалец обратился к Алли, стоя на другой стороне дороги, чтобы не нарушить предписанные правила карантина. При этом Жозе вышел на улицу в маске, в которой сфотографировался сразу после общения с полузащитником, сообщает The Sun.

Жозе Моуринью и Деле Алли живут в пяти минутах друг от друга.

Ранее Жозе получил выговор от руководителей «Тоттенхэма» за небезопасную тренировку в парке во время пандемии.

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