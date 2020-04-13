Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, 26-летний игрок согласен сменить клуб и уже несколько месяцев ищет возможность для ухода. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов отдать его в «МЮ» за рекордные 227 миллионов евро из-за долгов, но затем Sky Sports заявил о неготовности клуба продать Кейна конкурентам из АПЛ.

Задолженность «Тоттенхэма» по кредитам составляет 820 миллионов евро.

Кейн выступает за взрослую команду «шпор» с 2011 года.

«Тоттенхэм» готов продать Кейна в «МЮ» за рекордные 227 миллионов евро

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