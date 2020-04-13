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Sky Sports: «Сити» и «Юнайтед» готовы выложить 60 млн евро за игрока молодежки Франции
Дайо Упамекано отправляют во все топ-клубы Европы.
Защитник «РБ Лейпциг» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
У игрока остается один год по контракту с немецким клубом, но, скорее всего, заинтересованные клубы активируют пункт об отступных уже этим летом, чтобы не бороться с еще большим количеством конкурентов через год. По информации Sky Sports, клаусула в контракте француза составляет 60 млн евро, и оба манчестерских клуба с удовольствием выложат такую сумму за перспективного защитника.
- Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 45 млн евро.
- Слухи отправляют его в том числе в «Реал» и «Арсенал».
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