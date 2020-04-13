Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл ответил на вопрос о том, под руководством кого из 20 нынешних тренеров АПЛ он хотел бы поработать.

«Я бы назвал Юргена Клоппа. Я просто смотрю на то, как его команды играют в данный момент – они адаптируются. Они действительно имеют большой процент контроля, но также контратакуют, они всегда в игре. Они не пони, повторяющие один и тот же трюк. Клопп всегда выглядит полным энергии и уверенности, всегда чувствуется, что он хочет атаковать.

Очевидно, что в Премьер-лиге есть и другие великие менеджеры. Пеп Гвардиола – один из величайших менеджеров всех времен, но я думаю, что Клопп – тот, за кого было бы круто поиграть», – цитирует Невилла Mirror.

Невилл работает ТВ-экспертом в паре с легендой «Ливерпуля» Джейми Каррагером.

«Красным» осталось одержать две победы до чемпионства.

Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?

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