Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм навестил 70-летнего фаната «Ливерпуля» Дэвида Робертса, который болен раком.

Как сообщает The Sun, встреча прославленного спортсмена с 70-летним мужчиной прошла в рамках проекта, организованного благотворительной организацией Age UK. Одно из направлений ее деятельности – организация встреч между пожилыми людьми, столкнувшимися с жизненными трудностями, и популярными личностями.

«Дэвид пришел ко мне домой ровно во столько, во сколько обещал. Всем, что я смог сказать, была фраза «Привет, как дела?» Он отличный парень, мы поболтали о том, что будет с сезоном АПЛ, о «Манчестер Юнайтед» и моем болении за «Ливерпуль». А еще Дэвид подарил нашей семье классную сумку», – рассказал Робертс.

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1993-2003 гг., после чего перешел в мадридский «Реал».

На счету Бекса 115 матчей и 17 голов за сборную Англии. Он бывший капитан «трех львов».

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