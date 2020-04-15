«У меня нет форварда, который забивает 20 голов за сезон», – говорил старик Ван Гал пять лет назад. Сейчас над Луи принято смеяться и называть философом, но голландец совершенно верно подчеркнул главную проблему «МЮ» после ухода Фергюсона – во многом из-за никчемной атаки «дьяволы» не участвовали в борьбе за золото Премьер-лиги.

Кто бомбил в «Юнайтед» все это время? Робин ван Перси, который сломался уже на второй сезон в Манчестере. Поздний Уэйн Руни, который с адским трудом выжимал десять банок за сезон. Радамель Фалькао, который словно и не заезжал в Англию. Златан Ибрагимович, который раскидал много понтов и смотрелся крайне прилично, а потом оказался на костылях. Ромелу Лукаку, который не понимал, чего от него хотят, и стабильно заваливал ключевые матчи. Алексис Санчес, который закончил с футболом после «Арсенала». Маркус Рэшфорд, который еще растет и не вышел на пик. Антони Марсьяль, который никогда и не был чистым страйкером. Так вот: ни один из этих замечательных парней не пробивал гроссмейстерские 20 мячей за сезон.

Уэйн Руни, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль («МЮ»)Getty Images

Последний раз это удавалось РВП еще при Ферги: голландец каким-то чудом отбегал все 38 матчей, вонзил 26 голов и единственный раз в карьере стал чемпионом Англии. Но это случилось целых семь лет назад: очевидно, что сейчас Манчестеру нужен новый герой. Именно поэтому боссы клуба готовы взять топ-страйкера с гарантированной двадцаткой мячей за сезон. Судя по всему, спасителем «Олд Траффорд» станет Харри Кейн, за которого «дьяволы» отсчитают «шпорам» 250 млн евро – трансферный рекорд Неймара моментально обрушится.

На первый взгляд трансфер выглядит изумительным. Кейну всего 26 (летом исполнится 27), он прекрасно адаптирован к АПЛ, в детстве тащился от Бекхэма (легенда «МЮ»), а его голевая статистика абсолютно шикарна. На протяжении четырех сезонов подряд он вбивал все больше (21, 25, 29 и 30 мячей), солидно смотрелся в еврокубках и наклепал уже больше 30 банок за сборную Англии – страйкерская ачивка Уэйна Руни (53 гола) под угрозой.

Харри Кейн – стабильный и результативный универсал с идеальной антропометрией и спортивным характером: да, за такого супергероя не жаль отдать четверть миллиарда. Тем более, у «МЮ» почти нет альтернатив. Одни не пойдут (Холанн выбрал Дортмунд, несмотря на Сульшера), а другие либо старые (Варди, Левандовский), либо не всегда играют в центре нападения (Гризманн). Конечно, еще есть монструозный Джейдон Санчо, который накрутил статистику уровня Месси, но его «МЮ» тоже активно обрабатывает – это никак не противоречит сделке по Харри.

Ключевая опасность в эпохальном трансфере Кейна – здоровье. За последний год Харри пропустил больше матчей, чем за всю предыдущую карьеру. Форвард дважды выпадал из-за связок и один раз из-за бедра – оно и помешало Кейну отбегать в 2020 году больше 75 минут. Бизнес-мышление подсказывает, что платить 250 млн за футболиста, который проболел около 30 игр с весны 2019-го, – сумасшедший риск. Сначала стоит убедиться, что Харри снова в порядке, а потом разгружать возле офиса «Тоттенхэма» грузовики с кэшем.

Другое дело, что у «МЮ» больше нет времени и терпения – уже в следующем сезоне надо бороться за титул, а не трепыхаться под зоной ЛЧ. Поэтому придется рисковать и надеяться, что Кейн сохранит лондонскую статистику, а не станет для «дьяволов» новым Санчесом или Фалькао.

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