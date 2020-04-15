Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке.

Полностью с рейтингом на 50 позиций можно ознакомиться по ссылке, а вот выглядит его первая десятка:

10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции;

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью;

8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли;

7. Рой Кин и Патрик Виейра;

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг;

5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции;

4. Рой Кин и Мик Маккарти;

3. Макси Лопес и Мауро Икарди;

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци;

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.

На 30-е место топа попал конфликт Гарета Бэйла с мадридским «Реалом», на 28-е – фанаты, недовольные работой ВАР в матчах чемпионата Англии. Также в рейтинге нашлось место для конфликта Джона Терри с Уэйном Бриджем (19-я строчка) и ссоры Златана Ибрагимовича и Хосепа Гвардиолы (14-я).

FourFourTwo – футбольный журнал, издающийся в Великобритании с 1994 года.

Противостояние Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона – главная рубка в АПЛ на рубеже веков. На протяжении восьми сезонов (1996-2004) чемпионат Англии выигрывал либо «Манчестер Юнайтед», либо «Арсенал».

Матерацци спровоцировал Зидана и выиграл ЧМ. Марко открыл дверь подлецам – Косте, Пепе и Суаресу

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