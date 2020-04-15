Сайт Footy Headlines опубликовал фото домашней формы «Ливерпуля», в которой команда Юргена Клоппа будет играть в сезоне-2020/21.

Как отмечает источник, новая экипировка «Ливерпуля» получила тот же цвет, в котором сборная Португалии выступала на чемпионате мира-2018. Автором джерси выступила компания Nike. На задней стороне футболки дизайнеры оставили знак памяти о погибших в трагедии «Хиллсборо» в 1996 году.

До ухода АПЛ на паузу из-за пандемии коронавируса «Ливерпуль» лидировал в турнирной таблице с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити».

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.

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