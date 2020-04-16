«Ньюкасл» находится на пороге смены владельца – наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман выкупит команду за 400 млн евро.

Нынешний владелец Майкл Эшли последние годы пытался продать клуб, что стало причиной ухода Рафаэля Бенитеса прошлым летом – испанец не получил желаемых гарантий относительно трансферного бюджета. Теперь тренер может вернуться – по информации Daily Mail, английские букмекеры обрушили коэффициенты на это событие. Другим фаворитом на должность стал Макс Аллегри, еще в списке потенциальных кандидатов на пост – Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.

По информации The Shields Gazette, состояние семьи нового владельца «сорок» оценивается почти в 1,5 триллиона евро. «Раз они покупают клуб – значит, будут инвестировать. Мягко говоря, у них есть, что предложить. Они хотят доминировать и сделают все, чтобы клуб стал крупнейшим в мире», – цитирует эксперта источник.

Майкл Эшли владеет клубом 13 лет.

За это время клуб вылетал в Чемпионшип, а фанаты несколько раз протестовали против Эшли.

Кейн в «МЮ» – бомба. Но «дьяволы» сильно рискуют

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте