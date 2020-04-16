Клубы АПЛ собираются выдвинуть лиге ультиматум – они хотят, чтобы чемпионат завершился до июля.

Проблема в том, что у футболистов с истекающими контрактами срок соглашений рассчитан как раз до второго месяца лета. Ходило много разговоров, что команды должны продлевать сделки футболистов, но у проблемы есть и обратная сторона – игроки могут отказаться от пролонгирования сделок. Еще один момент – спонсорские контракты, которые чаще всего рассчитаны до конца сезона. К примеру, «Ливерпуль» заключил контракт с Nike и должен сменить технического спонсора с 1 июля – конфликт с New Balance удалось урегулировать лишь джентельменским соглашением, новый поставщик формы согласился одевать «красных» уже с нового сезона.

Как сообщает Daily Mail, футболисты могут отказаться играть за клубы за пределы действующих договоров. Некоторые игроки опасаются, что могут получить травму и поставить под угрозу дальнейшее трудоустройство в условиях нестабильного из-за пандемии рынка.

Среди игроков лиги, чьи контракты заканчиваются в июле – Виллиан, Жиру и Педро в «Челси», Вертонген в «Тоттенхэме», Лаллана в «Ливерпуле».

Планируется, что сезон возобновится 6 июня.

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