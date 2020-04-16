Легенда «МЮ» Гари Невилл рассказал, как оберегали Уэйна Руни в первые годы в команде.

«Руни. К нему приставляли охранников, когда мы шли тусоваться! Иногда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность. Я люблю Ваззу, он замечательный парень, но в молодости он был немного непредсказуемым.

Я всегда думал, что он был целью для людей на улице. Он был кем-то, кого другие фанаты постараются задеть и вывести из себя. Один раз он остановился на вершине лестницы, и охранник передоверил его другому секьюрити внизу. Руни устроил разборку посреди лестницы по пути от одного охранника к другому!» – рассказал англичанин в програме The Football Show на Sky Sports.

Руни играет за «Дерби» из Чемпионшипа.

Он выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 год.

Фергюсон разочаровался в Руни из-за курения и выпивки. Уэйн чуть не ушел в «Ман Сити»

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