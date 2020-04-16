Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подал запрос на трансфер.

Капитана «канониров» регулярно связывают с переходом в лучшие клубы Европы – у футболиста остался всего один полный год по контракту с лондонцами. По информации Express, интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала» сподвиг габонца официально уведомить клуб о желании сменить команду.

У 30-летнего Обамеянга 17+1 в 26 матчах АПЛ текущего сезона.

Сейчас Пьер-Эмерик зарабатывает 230 тысяч евро в неделю. В «Реале» с таким окладом он не вошел бы в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.

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