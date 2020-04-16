Ноэль Галлахер: «Ливерпуль» победил – просто отдайте им титул»

Экс-участник Oasis Ноэль Галлахер призвал отдать «Ливерпулю» победу в чемпионате в случае полной остановки сезона.

«Они в любом случае выиграли. Им должны отдать победу. «Ливерпуль» выиграл чемпионат, поэтому им можно отдать титул. Единственное, что мешает им завершить сезон – вопрос с вылетом команд и повышением в классе.

Я думаю, что они должны начать планировать следующий сезон, потому что история с коронавирусом будет продолжаться. Футбол – это болельщики, и я не думаю, что стоит проводить игры за закрытыми дверями», – цитирует Ноэля TalkSport.

Ноэль вырос в Манчестере и вместе с братом Лиамом с детства болел за «Сити».

Певец часто появляется в раздевалке команды после крупных триумфов.

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