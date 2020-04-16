Планета сидит без нормального футбола почти месяц – архивные матчи наскучили, FIFA и PES мозолят глаза, крутые хайлайты в YouTube уже не запускаются в 100-й раз. Чтобы утолить голод, лезем в доисторический интернет и достаем с пыльных полок старые симуляторы и менеджеры.

Нам попалась игра из серии Club Manager 2003 года, Arsenal Edition. Срочно пишите нам в соцсети, если тоже свело олдскулы от ностальгии.

Уже после запуска игрока встречает заставка Arsenal Club Manager, чеканный голос диктора на английском предлагает вписать имя. Сначала пишем стандартную шутку «Arsene Wenger», но затем берем рандомное имя из головы, абсолютно условное – допустим, Timofey Yatsenko. Очень подходит тем, кто болеет за «Арсенал».

Дальше игра предлагает сразу же разобраться с датами товарищеских матчей – в июле попались «Барнет», «Питерсборо» и «Рейнджерс» с «Селтиком». Окей, подтверждаем все, к чемпионату нужно готовиться, все-таки на дворе 2003 год – робко надеемся на хорошее выступление, хоть бы в еврокубки попасть, не о сезоне без поражений же мечтать.

Несмотря на 17-летнее отставание от сегодняшнего дня, у Arsenal Club Manager обширная база футболистов. На трансферы нам выделяют аж 10 миллионов, нужно не потратить их на французских детсадовцев в духе Венгера. О, сразу идем и делаем предложение центрбеку Маурисио Почеттино из «ПСЖ» – было бы смешно купить будущего тренера «Тоттенхэма» в «Арсенал» и завербовать его к нам пораньше. Но нет, «Париж» отказывает.

Тогда лучше сыграем первый товарняк – в соперниках «Барнет», Википедия подсказывает, что они плавают в Конференции, пятой лиге Англии. Ничего не меняем в тактике – 4-4-2, от состава у фанатов потекут слезы, Анри и Вильтор в нападении.

Но внезапно «Барнет» возит нас и за первые полчаса владеет мячом 62% времени – странно, я как тренер давал команду играть агрессивно, но всего один удар. Повезло, что он залетел в сетку – спасибо, Патрик Виейра. Дальше поступаем как неопытный коуч и меняем схему – 4-3-3, Анри ставим налево, Пиреса направо, Жилберто Силву опускаем в единственные опорники. Можно не дождаться перерыва и увидеть, как процент владения подрос, выстрелов стало больше. Да, из графики есть только кружочки и текстовая трансляция, но и это здорово.

Во втором тайме сразу забивает Вильтор – какой смешной перевод «Не слишком элегантный конец, но главное – результат!» (да-да, расскажите про это своей бывшей). Остаток матча проходит, кажется, в равной борьбе, но Юнгберг на 79-й кладет третий. К финальному свистку статистика показывает, что мы забили три мяча четырьмя ударами в створ – Вячеслав Палагин в тактическом разборе на Eurosport.ru разнес бы такую атаку. Игроком матча признали Вильтора, а какие-то грибы из «Барнета» получили такие же оценки, как и автор гола Юнгберг.

Лезем еще в базу игроков и целенаправленно ищем усиление в России. Во-первых, сразу находим 18-летнего Криштиану Роналду. Он уже в «МЮ» и даже тинейджером стоит дороже, чем праймовый Роберто Карлос и пенсионер Александр Мостовой. Под крики «А дальше-то что?» движемся дальше и откапываем заканчивающего в ОАЭ Андрея Канчельскиса. Увы, экс-вингера «МЮ» нам болельщики на «Хайбери» не простят. Есть одноклубники по «Сосьедаду» Карпин и Хохлов, но оба стоят дороже нашего трансферного бюджета.

Дальше – картинки для олдфагов. Вот так выглядел состав московского «Спартака» в 2003-м – до чемпионства имени Карреры оставалось 13 лет. Зато можно перетащить к себе опытного Станислава Черчесова – всего-то 2000 фунтов за осетинские пироги всему составу «канониров».

Самым крутым в «Локомотиве» кажется Дмитрий Лоськов, да и Марата Измайлова можно взять по дешевке. Игроков ЦСКА тут сильно меньше, чем из остальных московских клубов, но есть и Нигматуллин, и Семак. Из «Зенита» всего лишь двое, но самый сок – Кержаков и Аршавин, цена за питерские кувырки оптом – едва ли четверть миллиона. Отправляем оффер Шаве по рыночному прайсу, ведь каждый хочет играть в Лондоне, английские газоны такие мягкие и все такое.

Симулируем пару дней и с удивлением видим отказ: «Благодарим за интерес, но игрок слишком важен, чтобы продавать его сейчас». Менеджер (то есть я) в ярости и бездумно заваливает нужного футболиста деньгами. Но система дает отказ на предложение миллиона фунтов: руководство не готово пилить деньги на ноунеймах, даже если все в рамках выделенного бюджета. 500 тысяч тоже для боссов слишком много, сходимся на 200k, но и здесь «Зенит» свайпает влево с той же формулировкой: «Игрок нужен самим». Ничего, посмотрим, как вы запоете в январе 2009-го.

Ради интереса симулируем следующий контрольный матч (не товарищеский – вдруг согласится СуперСтас) и видим фейерверки – 6:3, хет-трик Анри при 11 тысячах на трибунах какого-то «Питерсборо». Есть выгодное предложение симулировать остаток сезона, ведь так в миллиард раз зрелищнее.

Но лучше посидеть и подумать над лучшей тактикой, подходящими схемами и выгодными трансферами. Карантин и самоизоляция – идеальное время, чтобы снова залипнуть в ламповые офлайн-менеджеры.

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