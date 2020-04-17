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Amnesty International: «Саудовская Аравия хочет скрыть нарушения прав человека за престижем АПЛ»
Организация считает, что за покупкой «Ньюкасла» стоят не спортивные интересы.
Благотворительная организация Amnesty International, занимающаяся правами человека по всему миру, раскритиковала сделку по продаже «Ньюкасла».
Нынешний владелец клуба Майкл Эшли близок к продаже актива наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману за сумму в районе 400 млн евро. В Amnesty International уверены – сделка нужна лишь для создания благоприятного имиджа государства. «Нам нужно смотреть на это реально: Саудовская Аравия пытается использовать гламур и престиж Премьер-лиги в качестве пиар-инструмента, чтобы отвлечь внимание от ужасной ситуации с правами человека в стране. В условиях мирового кризиса существует риск того, что сделка будет заключена без должного контроля», – цитирует представителя организации Guardian.
- Женщинам в Саудовской Аравии до сих пор запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью.
- Состояние семьи нового владельца «сорок» оценивается почти в 1,5 триллиона евро.
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