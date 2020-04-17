Благотворительная организация Amnesty International, занимающаяся правами человека по всему миру, раскритиковала сделку по продаже «Ньюкасла».

Нынешний владелец клуба Майкл Эшли близок к продаже актива наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману за сумму в районе 400 млн евро. В Amnesty International уверены – сделка нужна лишь для создания благоприятного имиджа государства. «Нам нужно смотреть на это реально: Саудовская Аравия пытается использовать гламур и престиж Премьер-лиги в качестве пиар-инструмента, чтобы отвлечь внимание от ужасной ситуации с правами человека в стране. В условиях мирового кризиса существует риск того, что сделка будет заключена без должного контроля», – цитирует представителя организации Guardian.

Женщинам в Саудовской Аравии до сих пор запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью.

Состояние семьи нового владельца «сорок» оценивается почти в 1,5 триллиона евро.

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