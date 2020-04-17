«Челси» вступил в переговоры с лагерем немецкого нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Игрока несколько трансферных окон подряд отправляют в «Ливерпуль», сам немец в текущем сезоне высказывался о симпатиях к «красным» и Юргену Клоппу, но, по слухам, раньше страйкер опасался, что не сможет пробиться в основу команды, где зажигают Мане, Салах и Фирмино.

Ситуация с коронавирусом, связанный с ней финансовый кризис и невозможность личной встречи Клоппа с игроком заставили «Ливерпуль» приостановить работу над сделкой. Этим, по информации Kicker, хочет воспользоваться «Челси». Источник сообщает, что «синие» уже вступили в переговоры с футболистом. Выкупить Вернера можно за прописанные в контракте 58 млн евро.

Вернер забил 21 мяч в текущем сезоне Бундеслиги.

Еще одним претендентом на нападающего называется «Бавария».

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