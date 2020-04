В 2004 году португальский тренер Жозе Моуринью мог возглавить не «Челси», а «Ливерпуль».

Об этом рассказал бывший советник Моуринью Жорже Байдек в своей книге «Mourinho: Beyond the Special One, from the origin to the glory». Он отметил, что Жозе согласился на работу в «Ливерпуле», но в последний момент боссы мерсисайдского клуба решили пригласить испанца Рафаэля Бенитеса.

«Моуринью должен был отправиться в «Ливерпуль». Рик Пэрри (исполнительный директор на тот момент) отвечал за трансферы, и у него была договоренность с ним. Они попросили подождать 15 дней, поскольку Жерар Улье все еще был главным тренером «красных», – вспоминает Байдек. Слова Жорже приводит Fapl.ru.

В 2004 году Моуринью ушел из «Порту» и возглавил «Челси».

В первых двух сезонах под руководством Жозе «синие» становились чемпионами Англии.

Моуринью будет проводить тренировки по видеосвязи

Качай приложение Eurosport для iOS или Android