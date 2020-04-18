Футболисты «Челси» не соглашаются на 30-процентное понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.

По информации The Telegraph, игроки лондонского клуба согласились сократить зарплату только на 10 процентов, несмотря на рекомендацию АПЛ, которая обсудила этот вопрос с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

Чемпионат Англии приостановлен после 29-го тура, «Челси» идет на пятом месте с пятиочковым отставанием от тройки.

Ранее медиа сообщили об аналогичном решении игроков «Арсенала» – они согласны снизить зарплату на 12,5 процента.

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