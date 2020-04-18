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The Telegraph: игроки «Челси» не соглашаются на 30-процентное понижение зарплаты
Футболистов Лэмпарда устраивает только потеря 10 процентов.
Футболисты «Челси» не соглашаются на 30-процентное понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.
По информации The Telegraph, игроки лондонского клуба согласились сократить зарплату только на 10 процентов, несмотря на рекомендацию АПЛ, которая обсудила этот вопрос с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).
- Чемпионат Англии приостановлен после 29-го тура, «Челси» идет на пятом месте с пятиочковым отставанием от тройки.
- Ранее медиа сообщили об аналогичном решении игроков «Арсенала» – они согласны снизить зарплату на 12,5 процента.
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