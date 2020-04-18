Уличный художник из Лондона защитил от заражения коронавирусом Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, но не самых легендарных футболистов «Арсенала», а их статуи.

Мужчина, зарегистрированный в инстаграме под ником realnorthbanksy, надел на памятники медицинские маски и написал: «Мы встретимся снова».

Статуи установлены возле стадиона «Арсенала» «Эмирейтс». Тьерри и Деннис были в составе последнего чемпионского состава «канониров» (2003/04).

АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса после 29-го тура.

«Арсенал» идет на девятом месте с 13-очковым отставанием от топ-3.

В 2003-м вышел крутой офлайн-менеджер «Арсенала». Там можно было купить Кержакова и Аршавина за 250K

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