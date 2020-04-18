Уличный художник надел медицинские маски на статуи Анри и Бергкампа
Мужчина позаботился о здоровье легенд.
Уличный художник из Лондона защитил от заражения коронавирусом Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, но не самых легендарных футболистов «Арсенала», а их статуи.
Мужчина, зарегистрированный в инстаграме под ником realnorthbanksy, надел на памятники медицинские маски и написал: «Мы встретимся снова».
- Статуи установлены возле стадиона «Арсенала» «Эмирейтс». Тьерри и Деннис были в составе последнего чемпионского состава «канониров» (2003/04).
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса после 29-го тура.
- «Арсенал» идет на девятом месте с 13-очковым отставанием от топ-3.
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