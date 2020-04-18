32 года назад «Ньюкасл» встречался с «Уимблдоном» в первом английском дивизионе. Премьер-лиги тогда еще не существовало, интернета тоже, но самое виральная фотография в истории островного футбола была сделана именно в тот день – 6 февраля 1988 года. Действующие лица – главный британский костолом Винни Джонс и талантливейший игрок поколения – Пол Гаскойн.

20-летний Газза на тот момент получил награду лучшему молодому игроку лиги – перспективный юнец порхал в центре поля и выгодно выделялся на фоне угловатого английского футбола своей техникой. Против него играл полная противоположность и образец типичного британского игрока – Винни Джонс был главным в том «Уимблдоне», он уже заработал репутацию дровосека и громилы, поэтому перед матчем тренер лондонцев Бобби Гулд поручил ему персональную опеку Гаскойна.

«Я приехал на игру, все в порядке, мы с парнями как обычно угораем, и постепенно все уходят на поле разминаться. Газза вышел рано, и началось безумие. Я обычно появлялся позже остальных, не любил долго разогреваться. Наши парни заходят обратно в раздевалку и рассказывают: «Там девчонки бегают с букетами цветов, роз и коробками конфет». В этот момент что-то во мне щелкнуло. Я подумал: «Могу стать посмешищем в этой игре. Что если он забьет четыре гола, устроит нам трепку?» Я так и не вышел. Растягивался в раздевалке и думал: «Когда увижу его – убью», – рассказал Джонс в 2018 году, когда их с Газзой посадили в студии и предложили вспомнить тот день.

«Помню, как они разыграли в центральном круге, и Джонс побежал прямо ко мне. «Мяч же у вас», – сказал я ему. Он ответил: «Сегодня я не собираюсь играть в футбол, так что и ты не будешь», – Гаскойн сразу понял, что ему будет несладко. По ходу матча Винни продолжал провокации – в одном из эпизодов «Уимблдон» получил право ввести мяч из-за боковой, и подавать пошел Джонс, но перед этим он успокоил Газзу: «Дружок, мне нужно сбегать вбросить аут. Я мигом, и сразу вернусь к тебе, не скучай тут». Так продолжалось примерно весь матч – Винни называл оппонента «толстячком» и гонялся за ним повсюду, а Пол отвечал своими колкостями.

Фотограф Монте Фреско заметил, что футболисты постоянно переговариваются и распаляют друг друга – он не выпускал их из объектива и в итоге сделал тот самый иконический кадр. «Это был штрафной удар или что-то такое, и я не хотел, чтобы Пол получил мяч. Мы боролись за позицию, он тоже начал толкаться и сказал что-то вроде: «Сколько они тебе платят за это, ты получишь свою сотню фунтов?» В этот момент я и потянулся к нему.

Я схватил его и попал максимально точно! Не было никакой возни. Мне показалось, что он многовато съел для 5 дня, если быть до конца честным. Я был очень меток, схватил его и уже не отпускал», – с наслаждением вспоминал о знаменитом касании Джонс. Гаскойн не слишком обиделся – после матча он отправил Винни розу, а тот в ответ подарил ему туалетный ерш.

С тех пор Газза прошел путь от главной надежды сборной Англии до пациента наркологической клиники, а Джонс перепрофилировался в киноактера. Сейчас парни находятся в приятельских отношениях и охотно рассказывают о том случае, а пару лет назад даже воссоздали оригинальный кадр.

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