В Англии скандал – выяснилось, что местная Футбольная ассоциация отстреливала гусей возле тренировочного центра национальной команды.

Около 60 гусей были убиты в национальном тренировочном центре футбольных команд Англии в период с 2018 по 2019 годы, потому что они испражнялись на полях. Футбольная ассоциация заявила, что птицы также оставляли большое количество экскрементов в общественных местах – проблема не только в том, что люди могут поскользнуться, это повышает вероятность распространения вредных паразитов.

Как сообщает The Guardian, общественные и природозащитные организации вовсю критикуют ФА за подобные методы борьбы с пернатыми. В 2014 году Футбольная ассоциация заявила, что будет защищать, поддерживать и развивать биоразнообразие и георазнообразие района тренировочного центра.

Футбольные власти имели лицензию на отстрел 50 птиц.

Тренировочный центр «Сент-Джордж Парк» находится в Стаффордшире.

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