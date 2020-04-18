Капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн подбодрил маленького фаната, переболевшего коронавирусом.

4-летний Арчи Уилкс подцепил COVID-19 во время лечения редкого детского рака – нейробластомы. «Привет, Арчи. Рад слышать, что ты чувствуешь себя лучше и поправляешься. Ты сильный мальчик. Просто продолжай слушать врачей, медсестер и родителей. Я слышал, что ты и твой брат-близнец Генри любите футбол, поэтому продолжайте играть в саду, оставайтесь дома. Желаю вам всего наилучшего», – передает слова Кейна The Sun.

Арчи вместе с семьей услышал послание форварда в эфире телеканала Itv – он смотрел передачу в любимой футболке «шпор».

Кейн грядущим летом может перейти в «МЮ».

В Великобритании 115,300 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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