5-летний фанат «Лидса» предложил «Брайтону» 15 фунтов за любимого футболиста

Пятилетний фанат «Лидса» Дэниел Отен написал письмо в «Брайтон» с просьбой отдать в «Лидс» его любимого футболиста, защитника Бена Уайта. Для этого мальчик готов отдать все свои сбережения.

«Дорогой Пол (президент «Брайтона»), мне пять лет, и я болею за «Лидс». Пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем футболисте, который играет в аренде в моем клубе. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы в конце сезона его выкупить? Я посчитал деньги в копилке, у меня есть 15,07 фунта, если это поможет», – написал мальчик.

Вот что ответил «Брайтон»: «Спасибо за письмо с пожеланием помочь любимому клубу купить футболиста. Здорово, что ты предлагаешь свои деньги ради помощи «Лидсу», и ты явно хорошо разбираешься в молодых талантах. Может, скаутинг станет твоей будущей работой?

Твоему предложению мы уделили серьезное внимание, но мы знаем, что наш тренер и технический директор считают Бена очень важным футболистом. Так что, боюсь, этим летом мы не продадим Бена в «Лидс». Но спасибо еще раз за письмо, желаем тебе, твоей семье и всем сотрудникам «Лидса» всего наилучшего. Надеюсь, скоро снова будем играть в футбол», – говорится в ответе.

«Брайтон» занимает 15-е место в АПЛ, «Лидс» лидирует в Чемпионшипе.

Трансферная стоимость 22-летнего Уайта оценивается в 5,5 миллионов евро.

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