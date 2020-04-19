Переговорщик лондонского «Арсенала» рассказал, почему сорвался трансфер Варди

Бывший переговорщик лондонского «Арсенала» Дик Лоу рассказал, как в 2016 году сорвался переход нападающего «Лестера» Джейми Варди.

«Мы договорились с «Лестером», договорились с футболистом. Он поехал навестить жену Ребекку, потом сел на диван перед Арсеном и пошел на попятную. А когда был на пути в Лестер, то позвонил и сказал, что ему нужно обдумать решение до утра. А когда такое слышишь, то понимаешь, что это плохие новости», – цитирует Лоу The Athletic.

Варди стал чемпионом Англии с «Лестером» в сезоне-2015/16.

В текущем сезоне 33-летний нападающий забил за «Лестер» 19 мячей в 26 играх.

5-летний фанат «Лидса» предложил «Брайтону» 15 фунтов за любимого футболиста

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере