Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни назвал нападение «Ливерпуля» лучшим в мире.

«Голы зависят от взаимодействия между игроками. Атакующая тройка «Ливерпуля» – лучший пример. Салах и Мане обеспечивают глубину атаки и вынуждают соперников отходить к своим воротам, а Роберто Фирмино опускается глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники расслабляются, а Салах и Мане на высокой скорости врываются в свободные зоны. Больно это признавать, но у «Ливерпуля» сейчас лучшая атака в мире», – цитирует 34-летнего Руни Liverpool Echo.

Руни родился в Ливерпуле и с детства болел за «Эвертон».

Помимо «Эвертона» и «Дерби», он выступал за «МЮ» и американский «Ди Си Юнайтед».

«Ливерпуль» на момент приостановки АПЛ из-за пандемии коронавируса уверенно лидировал в турнирной таблице – для оформления титула нужно набрать шесть очков.

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