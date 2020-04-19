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Руни: «Больно признавать, но у «Ливерпуля» сейчас лучшая атака в мире»
Фирмино, Салах и Мане расстраивают Руни как адепта «Эвертона» и «Ман Юнайтед».
Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни назвал нападение «Ливерпуля» лучшим в мире.
«Голы зависят от взаимодействия между игроками. Атакующая тройка «Ливерпуля» – лучший пример. Салах и Мане обеспечивают глубину атаки и вынуждают соперников отходить к своим воротам, а Роберто Фирмино опускается глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники расслабляются, а Салах и Мане на высокой скорости врываются в свободные зоны. Больно это признавать, но у «Ливерпуля» сейчас лучшая атака в мире», – цитирует 34-летнего Руни Liverpool Echo.
- Руни родился в Ливерпуле и с детства болел за «Эвертон».
- Помимо «Эвертона» и «Дерби», он выступал за «МЮ» и американский «Ди Си Юнайтед».
- «Ливерпуль» на момент приостановки АПЛ из-за пандемии коронавируса уверенно лидировал в турнирной таблице – для оформления титула нужно набрать шесть очков.
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