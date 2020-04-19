Испанский тренер Унаи Эмери во время работы в «Арсенале» встречался одновременно с двумя девушками.

Первая – британка Саша Райт, которая недавно рассказала, что именно ее Эмери обвинил в увольнении из лондонского клуба, назвав ведьмой. Вторая – Люсила Сеги, владелица бара MarBlanc на Майорке.

«Люсила путешествовала с Унаи по всему миру, и они были вместе как муж и жена, хотя не были расписаны. Они встречались более десяти лет, она была с ним с тех пор, как он расстался с женой Луизой. Люсила до сих пор с Унаи. Но слова Саши, заявившей, что до прошлого месяца она была с Унаи, вызвали настоящую путаницу», – цитирует The Sun знакомый с ситуацией источник.

Отношения Эмери и Райт длились около двух лет.

Эмери уволили из «Арсенала» в ноябре 2019 года, его сменил Микель Артета.

Эмери обвинил в увольнении из «Арсенала» бывшую девушку, назвав ее ведьмой

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