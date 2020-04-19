Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы в лондонский клуб.

«Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», – цитирует Дубова РИА «Новости» со ссылкой на «Матч ТВ».

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