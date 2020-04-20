Журнал FourFourTwo составил список из 50 худших футболистов АПЛ за всю историю, в него попали два экс-нападающих ЦСКА.

Нигериец Ахмед Муса выступал за «Лестер» и занял 44-е место, перешедший в «Манчестер Сити» бразилец Жо стал 40-м. Также в антирейтинг (50-е место) попал колумбийский форвард Радамель Фалькао, который играл за «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на правах аренды. Ознакомиться со списком полностью можно здесь.

Перед публикацией авторы уточнили, что не хотели оскорбить названных футболистов. «Это не означает, что они были плохими и бесполезными футболистами. Может, в список попал хороший игрок в неудачный момент карьеры, или когда-то хороший игрок, ослабленный возрастом и травмами. Просто по какой-то причине эти 50 футболистов не показали лучшую форму в АПЛ», – говорится в заявлении.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 года по 2016-й, затем вернулся в армейский клуб и отыграл часть сезона-2017/18.

Жо играл за красно-синих в 2006-2008 годах.

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