Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона

В 2004 году сэр Алекс Фергюсон загремел в серьезный кризис. «Арсенал» Арсена Венгера доминировал и укатывал всю Англию, «Челси» разбогател и закупался, а «МЮ» откровенно забуксовал. Криштиану Роналду не стал новым Дэвидом Бексом, Тим Ховард – новым Петером Шмейхелем, до прихода Уэйна Руни оставалось полгода – короче, «дьяволы» взяли паузу. Но даже в таком состоянии они были жутко опасными для «Порту» Жозе Моуринью.

Впрочем, когда выяснилось, что «МЮ» зарубится с португальцами в 1/8 финала Лиги чемпионов, сэр Алекс выдал андердогам охапку респектов. «У нас сильнейший соперник на этой стадии», – реплика мэтра звучала возмутительно комплиментарно, учитывая, что вместо «Порту» могла выпасть «Бавария». К тому же важно понимать: Моур считался перспективным и прогрессивным, но все же оставался переводчиком-выскочкой. До массовой интеграции лэптоп-тренеров оставалось лет 10-12, поэтому казалось, что хитрый и опытный Ферги спокойно вышвырнет дерзкую шпану из турнира.

Матч в Португалии начался максимально предсказуемо: Пол Скоулз жахнул со штрафного, Куинтон Форчун добил в сетку – привет, быстрый гостевой гол. «МЮ» должен был тут же вонзать второй и прощаться с «Порту», но Руд ван Нистелрой корявейше обработал мяч. После этого момента «дьяволы» окончательно расслабились и подумали, что теперь каждая атака приведет к мегашансу.

Жозе Моринью и Алекс ФергюсонGetty Images

Конечно же, «Юнайтед» наказали: Бенни Маккарти сначала роскошно сравнял (кстати, с паса Дмитрия Аленичева), а минут за 15 до конца выпрыгнул и всадил в девятку головой. Тогда гости наконец зашевелились, но запомнилось разве что зверство Роя Кина. Он в очередной раз психанул от бессилия и шипами прошелся по вратарю «Порту» Витору Баие – красная карточка и заслуженный дисквал.

Характерно, что перед ответной игрой расклад был все равно в пользу «МЮ». Фергюсон пришел на брифинг сосредоточенным, но в бодрейшем настроении. Там сэр Алекс выдвинул три пророческих тезиса:

Без Кина будет ужасно тяжело. Надеюсь, мы справимся.

Судья Иванов, которого назначили на эту игру, достаточно опытен, чтобы поставить всех на место;

Если мы не пропустим, то пройдем.

Хайлайты матча на «Олд Траффорд» и сейчас напоминают триллер. Пасмурное небо, 67 тысяч зрителей, реклама PlayStation 2 на щитах, а главное – заряженный «Юнайтед», который собирался спасти сезон победой в ЛЧ. «Дьяволы» явно планировали моментально прикончить португальцев, но Ван Нистелрой опять провалился: голландец поймал ошибку Коштиньи, вышел раз на раз с Баией, но даже не ударил.

Косяки форварда исправил Скоулз. Один из самых умных полузащитников в истории АПЛ открылся в штрафной и тихонечко приткнул головой в угол. Через 15 минут Пол должен был оформлять дубль и хоронить «Порту»: рыжий англичанин подкараулил отскок, молниеносно обработал мяч и бахнул в сетку. Бум – флаг лайнсмена, Валентин Иванов отменяет гол. Первый же повтор показал: между Скоулзом и Баией стояли чуть ли не три игрока «драконов». Чистейшие 2:0, но до внедрения ВАР было еще далеко.

Примерно в середине второго тайма «МЮ» совсем отдал «Порту» мяч и спокойно накрывал гостей – те ничего не создавали и толком не добирались до ворот. Убийственным стал штрафной на 90-й минуте: Маккарти вжарил, Ховард кое-как отбил, а Коштинья прибил фаворитов – с абсолютно такого же мяча в Португалии началась дуэль Моуринью и Фергюсона.

Сейчас об этом мало кто помнит, но «дьяволы» все равно должны были идти дальше – на самых последних секундочках Нуну Валенте фактически вынес мяч из пустых ворот. Потом был свисток, а с ним – кадры, которые попали во все выпуски новостей, причем не только спортивных. Сначала камера захватила побелевшего сэра Алекса, а через пару секунд переключилась на молодого, модного и счастливого Моуринью, который скакал по «Олд Траффорд» в любимом пальто.

Фергюсон оказался прав: «МЮ» подвели судья и отсутствие Кина. По версии сэра, гол случился лишь из-за того, что защита не подстраховала Ховарда. С Роем было бы гораздо проще: брутальный ирландец виртуозно отгонял всякую нечисть от ворот «Юнайтед».

В той битве Моуринью чудовищно подфартило. В Португалии «дьяволы» вообще не парились об упущенных моментах (у «Порту» таких почти не было) и по собственной глупости лишились капитана, а в Манчестере помогли Иванов и Нуну Валенте. «МЮ» был сильнее, но уступил, зато Моуру поперло по полной. К первому в карьере Кубку чемпионов он пробрался сквозь «Лион», «Депортиво» и «Монако». Сказочная сетка: никаких грандов, никаких проблем.

Карлос Альберто, «Манчестер Юнайтед» – «Порту»Getty Images

Уделав Ферги, гордый Моур хвастался, что состав «Порту» в три раза дешевле, чем у «Ман Юнайтед»: вероятно, так португалец подчеркивал собственное достижение, а заодно провоцировал сэра Алекса.

Но спустя 10 лет Жозе признался, что после того триумфа начал восхищаться Фергюсоном еще сильнее. «Было очень странно, когда после игры явно раздосадованный сэр Алекс постучал в дверь нашей раздевалки для того, чтобы поздравить меня и пригласить выпить с ним по стакану хорошего вина. Тогда увидел две стороны этого великого человека. С одной стороны, это оказался боец, который хотел выиграть все. С другой стороны, у него были принципы и уважение к сопернику. В моей культуре, португальской и латинской, нам недостает этой второй стороны. Но с тех пор я и сам стараюсь демонстрировать уважение».

Всего через три месяца после победы над Фергюсоном Жозе ворвался на презентацию «Челси», где назвал себя Особенным. И этот титул остался с ним навсегда.

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