Кто не слышал о британском комике Бенни Хилле и его шоу? Комедийный скетч-сериал так и назывался – «Шоу Бенни Хилла». С 1955 года по 1968-й его показывали на BBC, затем передали ITV и транслировали вплоть до закрытия в 1989-м. Шоу могли увидеть более чем в 140 странах мира.

Шоу Бенни Хилла стало культовым, несмотря на критику: Бенни высмеивал британских политических деятелей, его обвиняли в проявлениях сексизма. Однако передача приобрела культурную ценность, и отсылки на нее часто встречаются в фильмах и даже компьютерных играх.

В пародиях Бенни не обошел и футбольно-спортивную тему – не мог, как и любой уважающий себя англичанин. Он родился в Саутгемптоне и болел за одноименный клуб, а позже признался, что переживал за «Челси» и «Фулхэм» – враждующие в Лондоне команды-соперники. Возможно, шутки Бенни в эпоху мемов не совсем актуальны, но у олдфагов наверняка вызовут ностальгическую улыбку.

В одном из сюжетов Бенни в образе болеющего за «Лидс» священника троллит фаната «Ливерпуля», который стоит на карнизе и собирается покончить жизнь самоубийством. Герой Хилла убеждает потенциального суицидника не делать этого – вспомнить о детях, жене, природе, любимом «Лидсе», наконец! – но бросает попытки, узнав, что тот поддерживает «красных».

А финтам, симуляциям, разрушительности и просто всемогуществу Бенни на футбольном поле позавидуют одновременно Месси, Роналду, Неймар и Гарри Поттер. Выпуск Holiday Sport Spectacular посвящен спортивным новостям и высмеивает стереотипные и немного гротескные события из мира спорта: например, это нервный срыв тренера из-за несносного игрока, которого очень любят фанаты.

Бенни-велосипедист вылетает с трассы, засмотревшись на девушек-болельщиц, а переодевшись в гольфистку, Хилл берет в руки не мяч, а гранату. Он пробует себя в других видах спорта вплоть до рыбалки, и всякий раз с ним происходят комические случайности. За мучениями в специфичной спортивной программе наблюдает Бенни-ведущий.

А вот и теннис – и представления Бенни об игре совсем не совпали с реальностью. Он думал, что будет легко гонять по корту мускулистого спортсмена-красавца, но получилось наоборот, когда он вышел на корт в брюках и рубашке.

Вот этот космический футбол тоже стоит заценить: один из игроков перемещается по полю со скоростью звука, у вратаря вырастает третья рука или удлиняется нога. Все сдобрено юмором в стиле Бенни Хилла – неоднозначным, но забавным.

После смерти Хилла в 1992 году его биограф Марк Льюисон написал: «Бенни Хилл – табу в Великобритании». Может быть, но его имя точно не забыли. Ни широкие массы, ни футбольные болельщики.

Спорт в «Ну, погоди!»: Волк болел за «Спартак» и «Динамо», отсылки к Озерову и великим фигуристам

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке