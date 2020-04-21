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Худший сезон Фергюсона: «Сити» ускорил его отставку, а Манчини выиграл психологическую войну

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Роберто Манчини и сэр Алекс ФергюсонРоберто Манчини и сэр Алекс Фергюсон

Роберто Манчини и сэр Алекс Фергюсон

Фото: PA Sport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
17 минут назад
@ArtemButorin

Великий шотландец не мог смириться с нарастающим могуществом «горожан».

Сэр Алекс Фергюсон уже не так внимательно смотрел на поле и все чаще поворачивался к помощникам, чтобы узнать результат параллельного матча. До развязки АПЛ-2011/12 оставалось около пяти минут, и все складывалось для «красных дьяволов» чертовски удачно: «Сандерленд» почти не атаковал, а «Сити» в домашней игре горел «КПР». «Все еще 1:2? У меня по-прежнему плохое предчувствие», – бормотал шотландец, хотя заклятые враги нуждались в чуде.

«МЮ» завершил сезон на 93-й минуте: футболисты сразу уставились на скамейку, а болельщики уткнулись в телефоны. «Черт, «Сити» сравнял, еще 2-3 минуты», – ругались фанаты. Они нервничали, но в глубине души не сомневались в чемпионстве – как вообще возможно забить два в компенсированное время? Но уже через полминуты их худший кошмар осуществился: болельщики схватились за голову, а Фил Джонс и Алекс Фергюсон непонимающе переглянулись. Несносные соседи сотворил один из главных камбэков в истории АПЛ, дожали «КПР» и вырвали первое за 44 года золото.

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«Мы были чемпионами всего 30 секунд. Но мои игроки понимали, что сами напортачили. Нам не было оправдания», – вспомнил ужасный момент Фергюсон.

Роберто Манчини в «Манчестер Сити»Роберто Манчини в «Манчестер Сити»

Роберто Манчини в «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

После гола Куна Агуэро сэр Алекс обомлел на пару секунд, но моментально сконцентрировался и погнал футболистов для аплодисментов трибунам. К решающему туру «МЮ» подходил в статусе аутсайдера и морально подготовился к поражению – Фергюсон настроил игроков в соответствующем ключе. Он попросил их дать спокойные интервью, ничего не говорить про неудачу и пообещать камбэк в следующем сезоне. Шотландец остался доволен реакцией футболистов в прессе, но сам был убит горем. «Наверное, все. Еще один сезон, и хватит. Последний тур отнял слишком много энергии. Та последняя минута выжала меня досуха», – описал Фергюсон в автобиографии обескураживающее чемпионство соседей.

Перед стартом сезона расчетливый сэр Алекс четко обозначил тройку фаворитов: «МЮ», «Челси» и «Манчестер Сити». «Горожане» собрали сбалансированную команду без юниоров и ветеранов, а грамотные покупки Серхио Агуэро и Самира Насри только добавили соседям мощи. Зато «Челси» отвалился моментально: уже к 12-му туру Андре Виллаш-Боаш уступал Роберто Манчини 12 очков. Самым навязчивым преследователем «Манчестеров» оказался «Тоттенхэм», но медиа и болельщики не воспринимали Харри Реднаппа всерьез. Тем более что «шпоры» выпали от гонки в конце января.

Фергюсон включил «Сити» в число фаворитов не из вежливости, но был уверен в чемпионстве «МЮ», несмотря на громкие покупки шейхов и яркий старт Манчини. «С того момента, когда я возглавил «Юнайтед», у них сменилось 14 тренеров. И ни один не победил меня», – жирно намекал шотландец. «Дьяволы» провели лето без серьезных потерь и лишились только ушедшего на пенсию Пола Скоулза, который, правда, по ходу сезона был экстренно вырван с пляжа.

Уверенность Ферги подкрепил мощный старт: «МЮ» выиграл все пять матчей и забил 21 мяч. Показательным моментом стало избиение Арсена Венгера. В третьем туре у «канониров» сломалось абсолютно все, и Войцех Шченсный получил в свои ворота лишь восемь мячей только по счастливой случайности. «Мы могли забить и 12. Это был день унижения Венгера», – наслаждался сэр Алекс. Шотландец упивался победой и отправил французу издевательскую открытку: «Прости, в следующий раз мы будем вежливее».

Арсен Венгер и Алекс ФергюсонАрсен Венгер и Алекс Фергюсон

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

Фото: Getty Images

Карма настигла Ферги через два месяца – уже к девятому туру дерби Манчестера воспринималось как важнейшее в борьбе за титул. Но вместо психологического преимущества над главным конкурентом «МЮ» получил удар в челюсть: по дублю вкрутили Эдин Джеко и Марио Балотелли, разгром оформили Кун Агуэро и Давид Сильва – 1:6.

Но упрямый Фергюсон не принимал поражение: «Мы превзошли их в первые 40 минут, устроили им взбучку и должны были вести в 3-4 мяча. Со стороны могло показаться, что гости нас уничтожили, но мы сами вырыли себе могилу. Да, при счете 3:0 они чувствовали себя комфортно, но не могу сказать, что к этому привела их собственная игра».

Главным виновником поражения сэр Алекс выставил арбитра: по его мнению, Марк Клаттенбург не замечал фолы «горожан» и в моменте с удалением Джонни Эванса на 47-й минуте пропустил предшествующее нарушение Балотелли. Но даже упрямство не помешало шотландцу ворваться в раздевалку со словами «Вы покрыли себя несмываемым позором». Особо досталось Рио Фердинанду, которого уничтожил Давид Сильва. Через пару дней коварный Манчини отомстил за Венгера и отправил соседу открытку: «Извини, что забили так мало».

После дерби «МЮ» отпустил соперника на пять очков, но быстро ликвидировал дефицит. Правда, солидно «дьяволы» смотрелись только в АПЛ: Фергюсон не настроил парней на Кубок Англии и Кубок Лиги, а еще громко провалился в Лиге чемпионов. «Юнайтед» попал в легкую группу и рано расслабился: с румынским «Оцелулом» англичане разделались пешком, но уперлись «Бенфика» и «Базель». Швейцарцы и португальцы прихлопнули самоуверенных «дьяволов», а «Атлетик» из Бильбао лишил Фергюсона еще и Лиги Европы. «Мы действительно хотели выиграть ЛЕ, чтобы представить клуб в лучшем свете. Но дома в том еврокубковом сезоне мы выступали из рук вон плохо: всего одна победа в пяти матчах», – вспомнил Ферги провальный сезон.

Уэйн Руни, сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»Уэйн Руни, сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни, сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»

Фото: Eurosport

Неудачи вынудили сэра Алекса сконцентрироваться на АПЛ: чемпионство «Сити» стало бы тотальным унижением в совокупности с позором в Европе и вылетом из всех кубков. Настроения не добавляли травмы – Эванс и Фердинанд долго находили общий язык, пока лечился Неманья Видич. Не все поняли странную ротацию Фергюсона в воротах. Давид де Хеа еще не был так надежен, но регулярные замены на Андреса Линдегарда явно не способствовали адаптации испанца.

В декабре, как выяснилось позже, случилась одна из важнейших для чемпионата историй. На матче против «Блэкберна» Фергюсон праздновал 70-летие, но явно в плохом настроении: накануне Уэйн Руни, Джонни Эванс и Даррон Гибсон плотно погудели в пабе и явились на тренировку помятыми. Шотландский диктатор не повел бровью, когда отстранил пьяниц от игры с «бродягами». Сэр Алекс сильно рисковал, потому центр обороны составили непрофильные Пак Джисун и Рафаэл. Футболисты испортили легенде день рождения и упустили ничью на последних минутах – возможно, играй в том матче Руни и Эванс, «Юнайтед» взял хотя бы очко, которое стоило им титула.

К концу марта в АПЛ назрела невероятная гонка, но тут у неопытных «горожан» сдали нервы: в играх со «Стоком», «Сандерлендом» и «Арсеналом» «Сити» зацепил всего два балла. За шесть туров до конца интрига, казалось, испарилась – прожженные «дьяволы» никак не могли упустить восемь очков форы. Фергюсон явно наслаждался очередным скальпом: соседи тратят миллионы, меняют тренеров и все равно бессильны в гонке больших мальчиков. Но шотландца явно нервировал Манчини, который тоже умел в психологические игры: при дефиците в восемь очков Роберто уверял, что погоня не закончена, но как только отрыв сократился – сдался и признал поражение.

Роберто Манчини в «Ман Сити»Роберто Манчини в «Ман Сити»

Роберто Манчини в «Ман Сити»

Фото: PA Sport

«Чемпионская гонка завершена, потому что у «Юнайтед» фантастическая команда. Пять очков – слишком большое отставание. Сейчас для нас важно закончить сезон на мажорной ноте. Это лучший чемпионат для «Сити» за последние 50 лет», – давил Манчини.

Сработало: сначала «МЮ» отдал три очка тонущему «Уигану», а через тур застрелился в игре с «Эвертоном». «Дьяволы» спокойно вели дома 4:2 к 83-й минуте, но двухминутная расслабленность стоила победы. «Когда «Эвертон» забил четвертый, я почувствовал, что мы упустили чемпионство», – отметил Фергюсон.

Несмотря на осечку, «МЮ» все еще опережал «Сити» на три очка, только к дерби на кураже подходили уже парни в голубом. Тогда болельщики действительно поверили, что титул может быть разыгран по разнице мячей. Дерзкая атака обеспечила Манчини солидный запас по дополнительному показателю, поэтому победа в дерби выводила на первое место. Давление максимально накалилось, и битва «Манчестеров» фактически стала финалом.

Накануне «Сити» в трех играх накидал 12 мячей и готовился разорвать соседей, которые потеряли и огромную форму, и уверенность. План Фергюсона заключался в том, что засушить игру в первом тайме, заставить «горожан» нервничать и прибить на контратаках. Но хозяева классно давили, напрягали соперника через фланг Пабло Сабалеты и подбирались все ближе. Тогда нервы сдали у Фергюсона: шотландца взбесило, что Манчини часто апеллирует к резервному арбитру, и он послал Роберто куда подальше. Не помогло: Венсан Компани прошил Де Хеа с углового, а «Сити» удержал победу и перепрыгнул «МЮ» в таблице.

Роберто Манчини и Алекс ФергюсонРоберто Манчини и Алекс Фергюсон

Роберто Манчини и Алекс Фергюсон

Фото: Getty Images

«В его тактической схеме прослеживалась типичная ставка итальянцев на оборону. Как только «Сити» выходил вперед он перестраивался на игру в пять защитников. У него оборонительная психология», – жаловался Фергюсон. Но сэр Алекс не объяснил, почему перед решающим отрезком итальянский и оборонительный «Сити» забил больше (+2) и пропустил меньше (-6), чем его «МЮ».

«Дьяволы» упустили титул максимально обидным способом: сначала растранжирили огромное преимущество, а потом прикусили язык, когда «Сити» дразнил их в параллельном матче. На камеру Фергюсон улыбнулся и признал врагов чемпионами, но продолжил жаловаться на невезение. «Сити» праздновал только за наш счет. Мы вполне могли отыграть дефицит по голам. Мы могли побеждать «Суонси» со счетом 5:0 и «Сандерленд» со счетом 8:0. Мы просто не реализовали моменты», – этой фразой Алекс уже больше напоминал ворчливого пенсионера, нежели великого коуча с железным характером.

Чемпионству «Сити» он посвятил небольшую главу в автобиографии, но на каждый факт у него находилось скептическое оправдание. Манчини вроде был молодцом, но играл слишком оборонительно и унизил себя, вернув скандалиста Карлоса Тевеса. «Сити» дважды сделал «МЮ» в дерби, но оба раза «дьяволы» играли лучше, и им просто не повезло. Даже голевой дефицит в восемь мячей за два тура до конца Фергюсон должен был отыграть – просто отвернулась удача. Досталось даже «Ливерпулю», который в конфликте Луиса Суареса и Патриса Эвра повел себя не как топ-клуб, а еще Арсену Венгеру, опять провалившему трансферную кампанию и получившему на «Олд Траффорд» восемь мячей.

Мысль об уходе проскочила сразу после последнего тура сезона-2011/12 и усилилась по прибытии домой. Семья великого чемпиона привыкла к победам – поражения казались им исключением, а не правилом.

Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»

Фото: Getty Images

«Это худший день в моей жизни. Я так больше не хочу. На улицу я сегодня не выйду – там слишком много фанатов «Сити», – вздыхала жена Кэти 13 мая 2012-го. Фергюсон видел переживания родных, и это давило на него еще сильнее – они видели чемпионом только его, но никак не «Сити». На фоне переживаний и стресса у шотландца начались проблемы со здоровьем: после перелетов по несколько часов не останавливалось кровотечение из носа. «Если работать слишком много, то нарвешься на неприятности», – мудро подытожил Фергюсон.

Следующий сезон завершился для него идеально: он вернул титул на «Олд Траффорд», оставил Дэвиду Мойесу еще пока чемпионскую команду и ушел королем. Даже бесячий Манчини вылетел с работы. Но именно «Сити» стал катализатором скорого ухода легенды. Соседи слишком стремительно набирали силу, работали над стабильностью и не жалели денег. В это время Фергюсон выжимал последние капли из стареющих звезд и посредственных новичков. Мудрый шотландец понимал, что если он промедлит с уходом еще на пару сезонов, то станет частью золотой истории «Сити» – он не имел права допустить, чтобы «горожане» вновь разнесли его в дерби и отпраздновали чемпионство у него под носом.

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