Итальянская модель Лаура Брагато снялась в фотосессии для мужского журнала Playboy и выразила надежду, что ее фотографии понравятся полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду.

«Я еще не показывала ему фотографии, но, уверена, Джесси оценит их так же, как другие мои друзья. Журнал Playboy – это икона, и так будет всегда. Ким Кардашьян в свое время разделась для Playboy, так что почему нет?

Фанатам очень нравятся такие фотографии, они говорят, что это съемка очень высокого класса, очень хорошего качества. В прошлом году я уже снималась для Playboy в Мексике, теперь мы провели фотосет в Хорватии. С нетерпением жду следующего», – цитирует Лауру Daily Star.

С откровенными фотографиями Брагато можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Брагато сообщила, что Лингард написал ей в личку во время карантина. У Лауры и Джесси нет романтических отношений, они называют себя просто друзьями.

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