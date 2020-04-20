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Сон начал военные сборы – уже есть первое фото корейца в армии

Сон начал военные сборы – уже есть первое фото корейца в армии
Eurosport

1 час назад

Вместо карантина нападающий «шпор» отдаст долг родине и заодно приведет себя в форму.

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон начал прохождение обязательной военной службы.

Как сообщает Independent, 27-летний игрок пройдет базовую подготовку в войсках морской пехоты на острове Чеджу. Сборы Сона продлятся три недели, футболист вернется в расположение «Тоттенхэма» в мае.

Папарацци даже засняли корейского игрока во время службы – вот он, крайний справа, в черной кепке.

  • Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц.
  • В случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.

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