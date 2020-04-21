Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»
Фото: Getty Images
Свидетели эпизода считают Жозе настоящим героем.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, когда был действующим футболистом, спас от смерти товарища по команде.
В 1986 году 23-летний португалец выступал за «Комерсиу и Индустрия». Нападающий Де приехал на тренировку, и автомобиль загорелся. Моуринью бросился к машине и вытащил одноклубника.
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«Он спас мою жизнь», – говорит Де, чье интервью французскому журналисту Николя Вила цитирует The Sun. Тогдашний президент клуба Фернанду Лаге назвал Моуринью героем.
- «Комерсиу и Индустрия» был последним клубом в игровой карьере Жозе.
- Он закончил как игрок в 1987 году и стал тренером.
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Фото: Eurosport
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