Футбол
Чемпионат Англии

В 23 года Моуринью спас одноклубника из горящей машины

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Свидетели эпизода считают Жозе настоящим героем.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, когда был действующим футболистом, спас от смерти товарища по команде.

В 1986 году 23-летний португалец выступал за «Комерсиу и Индустрия». Нападающий Де приехал на тренировку, и автомобиль загорелся. Моуринью бросился к машине и вытащил одноклубника.

FourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛFourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛ
Чемпионат Англии

FourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛ

ДЕНЬ НАЗАД

«Он спас мою жизнь», – говорит Де, чье интервью французскому журналисту Николя Вила цитирует The Sun. Тогдашний президент клуба Фернанду Лаге назвал Моуринью героем.

  • «Комерсиу и Индустрия» был последним клубом в игровой карьере Жозе.
  • Он закончил как игрок в 1987 году и стал тренером.

Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона

Eurosport в телеграмеEurosport в телеграме

Eurosport в телеграме

Фото: Eurosport

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Представитель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном приглашении ДзюбыПредставитель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном приглашении Дзюбы
Чемпионат Англии

Представитель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном приглашении Дзюбы

ВЧЕРА В 20:36
Экс-советник Моуринью: «В 2004-м у Жозе была договоренность с «Ливерпулем»Экс-советник Моуринью: «В 2004-м у Жозе была договоренность с «Ливерпулем»
Чемпионат Англии

Экс-советник Моуринью: «В 2004-м у Жозе была договоренность с «Ливерпулем»

17/04/2020 В 20:34
По теме
ФутболЧемпионат АнглииТоттенхэмЖозе Моуринью
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалСон начал военные сборы – уже есть первое фото корейца в армии
Следующий материалНХЛ не зарегистрировала контракт Григоренко с «Коламбусом»