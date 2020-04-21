Свидетели эпизода считают Жозе настоящим героем.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, когда был действующим футболистом, спас от смерти товарища по команде.

В 1986 году 23-летний португалец выступал за «Комерсиу и Индустрия». Нападающий Де приехал на тренировку, и автомобиль загорелся. Моуринью бросился к машине и вытащил одноклубника.

Чемпионат Англии FourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛ ДЕНЬ НАЗАД

«Он спас мою жизнь», – говорит Де, чье интервью французскому журналисту Николя Вила цитирует The Sun. Тогдашний президент клуба Фернанду Лаге назвал Моуринью героем.

«Комерсиу и Индустрия» был последним клубом в игровой карьере Жозе.

Он закончил как игрок в 1987 году и стал тренером.

Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона

Eurosport в телеграме Фото: Eurosport

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Англии Представитель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном приглашении Дзюбы ВЧЕРА В 20:36