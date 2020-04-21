Месут хочет понять, действительно ли ситуация с пандемией так сильно сказалась на футболе.

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оказался одним из трех футболистов «канониров», которые отказались идти на понижение зарплаты на 12,5%.

Ранее лондонский клуб объявил, что договорился с игроками и тренерским штабом о добровольном урезании зарплат до конца года. Однако, как сообщает Daily Mail, руководство «Арсенала» не убедило Озила и еще двух футболистов в том, что такие меры необходимы.

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С Месутом будут проведены дополнительные переговоры. Турок не против пойти на понижение зарплаты, но сперва хотел бы лучше понять влияние пандемии COVID-19 на финансовое положение клуба.

Поступок Озила осудил экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Тот факт, что самый высокооплачиваемый игрок команды не пошел на это... Вся команда согласилась, и ты должен поступить так, как и все остальные игроки. Можно сказать, что он забил пиар-автогол. Я не собираюсь нападать на него из-за денег, которые он заработал, винить людей, которые ему платят, но самый высокооплачиваемый игрок команды должен подавать пример, – отметил Джейми.

Озил зарабатывает в «Арсенале» 400 тысяч евро в неделю.

Турок выступает за лондонский клуб с 2013 года.

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