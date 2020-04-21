Великое трио Фирмино-Салах-Мане, возможно, распадется уже этим летом.

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть клуб.

Мане разозлили слова главного тренера «красных» Юргена Клоппа, который ранее выразил поддержку Вирджилу ван Дейку после поражения голландца в борьбе за «Золотой мяч». «Если взять прошлый сезон, то я не могу вспомнить более впечатляющей игры защитника, чем та, которую показал Вирджил. Было бы правильно, если бы он выиграл приз», – отметил Клопп.

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Как пишет Daily Star со ссылкой на France Football, эти слова разочаровали Мане, который тоже провел впечатляющий сезон и занял в итоговом голосовании на «Золотой мяч» четвертое место – сразу после Лионеля Месси, Ван Дейка и Криштиану Роналду. Теперь Садио открыт к уходу из «Ливерпуля»; одним из главных претендентов на игрока считается мадридский «Реал».

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.

В чемпионате Англии-2019/20 Мане провел 26 матчей, забил 14 мячей и отдал девять ассистов.

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