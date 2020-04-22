«Канониры» нашли, чем ответить самому высокооплачиваемому игроку клуба.

«Арсенал» рассчитывает убедить всех футболистов согласиться на понижение зарплаты – кроме Месута Озила.

Вчера, 21 апреля, стало известно, что самый высокооплачиваемый футболист команды отказался сократить оклад на 12,5%. Всего в клубе нашлось всего три таких игрока, включая самого немца. Как сообщает Daily Mirror, в команде уверены, что смогут убедить двух других все же согласиться на ограничения – это увеличит дистанцию между полузащитником и его партнерами, а критика в его сторону станет еще жестче.

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Как уточняет источник, «Арсенал» не отказывается от идеи убедить самого Озила, но признает, что с ним все будет сильно сложнее. Футболист готов на урезание зарплаты, но хотел бы получить от «канониров» вразумительное объяснение того, как пандемия повлияла на финансы клуба.

Озил зарабатывает в «Арсенале» 400 тысяч евро в неделю.

Игрок выступает за лондонский клуб с 2013 года.

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