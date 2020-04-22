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Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»

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Лорис КариусЛорис Кариус

Лорис Кариус

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Футболист расстался с турецким клубом не слишком мирно.

Немецкий вратарь Лорис Кариус расторг контракт с турецким «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль».

Футболист четыре месяца не играл в футбол, а клуб не платил ему зарплату – Лорис обратился с жалобой в ФИФА и покинул команду раньше срока окончания аренды.

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«Кариус обратился в ФИФА из-за невыплаты заработной платы и расторжения контракта. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за месяцы, в которые он не играл. Он хочет уйти, и это его решение. Мы не будем платить то, чего он не заслуживает», – цитирует представителя правления «Бешикташа» A Spor.

  • Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.
  • Он выступал в Турции с 2018 года.

Кариус отверг приглашение «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Он предпочел отпуск с этой красавицей

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