Футболист расстался с турецким клубом не слишком мирно.

Немецкий вратарь Лорис Кариус расторг контракт с турецким «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль».

Футболист четыре месяца не играл в футбол, а клуб не платил ему зарплату – Лорис обратился с жалобой в ФИФА и покинул команду раньше срока окончания аренды.

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«Кариус обратился в ФИФА из-за невыплаты заработной платы и расторжения контракта. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за месяцы, в которые он не играл. Он хочет уйти, и это его решение. Мы не будем платить то, чего он не заслуживает», – цитирует представителя правления «Бешикташа» A Spor.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.

Он выступал в Турции с 2018 года.

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