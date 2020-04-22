Девушка дня
Фото: Eurosport
У защитника «Сити» недурной вкус.
Игрок «Манчестер Сити» Джон Стоунз с марта 2019-го в новых отношениях – футболист ушел от жены с ребенком, разорвав 12-летние отношения.
Подруга англичанина – Оливия Нейлор. Она работает косметологом, и Стоунз был ее постоянным плиентом. Теперь молодые люди вместе, и Джон даже перебрался в квартиру к возлюбленной.
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