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«Я ****** [поимею] его мать». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о стычке Джеррарда и Диуфа

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Стивен Джеррард, Эль-Хаджи ДиуфСтивен Джеррард, Эль-Хаджи Диуф

Стивен Джеррард, Эль-Хаджи Диуф

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

У сенегальского нападающего до сих пор натянутые отношения с бывшим капитаном «красных».

Бывший французский нападающий Флоран Синама-Понголь рассказал о стычке Стивена Джеррарда и Эль-Хаджи Диуфа в раздевалке.

Сенегальский нападающий провел в «Ливерпуле» два года, но накопил ненависти на десятилетия вперед – он постоянно высказывается в адрес легенд «красных», обвиняя Джеррарда в бесталанности, а Каррагера в бесполезности. Синама-Понголь припомнил эпизод, объясняющий нелюбовь Диуфа к бывшему клубу.

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«Все случилось в перерыве предсезонного матча. Между Диуфом и Джеррардом произошла драка. Я был в полном шоке. Можете себе представить – молодые игроки видят это и думают, что профессионалы так ведут себя на этом уровне? Перерыв, раздевалка. Стиви Джи говорит ему: «Ты должен пасовать, ты должен пасовать», – и Диуф просто взрывается».

Он не говорил по-английски. Его английский был полным кошмаром. Знаете, что он сделал? Они так ненавидели друг друга. Стивен Джеррард подходит и оскорбляет Диуфа, говорит: «Эй ты, подонок». Диуф не мог ответить, поэтому он схватил Жерара Улье (тренера «Ливерпуля» – прим. Eurosport.ru) и говорит: «Передай ему, что я ****** [поимею] его мать». Он вошел и сказал: «Я ему не приятель, сейчас я его прикончу», – рассказал Флоран журналисту Валиду Ахерчуру.

  • С 2002 по 2004 год Диуф сыграл за «Ливерпуль» 79 матчей и забил 6 голов.
  • Недавно он заявил, что «красным» нельзя вручать титул – они все еще могут провалить концовку сезона.

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