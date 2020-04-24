В Англии уверены, что восточные миллиардеры покупают «сорок» не из-за любви к футболу.

Измученные фанаты ждали новости о продаже «Ньюкасла» больше, чем титулов. За 13 лет правления Майка Эшли они привыкли к постоянной экономии, продаже лидеров, невнятным трансферам и борьбе за выживание. Амбиции клуба с богатой историей и стадионом вместимостью больше 50 тысяч зрителей ограничились тем, чтобы не вылететь в Чемпионшип. Неудивительно, что решение английского миллиардера наконец отпустить «сорок» встретили с восторгом, но имя будущих владельцев лишь подняло новые вопросы.

По информации The Independent, к концу апреля Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) завершит приобретение «Ньюкасла», а Премьер-лига почти наверняка одобрит сделку стоимостью примерно в 343 млн евро. Инсайд мгновенно вызвал противоречивую реакцию английских медиа: председателя фонда и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и насилии, поэтому журналисты восприняли выход на рынок АПЛ как политический ход с целью заработать репутацию на европейской бизнес-арене и укрепить позиции в противостоянии с Катаром и ОАЭ.

Чемпионат Англии Amnesty International: «Саудовская Аравия хочет скрыть нарушения прав человека за престижем АПЛ» 17/04/2020 В 06:46

Мухаммед ибн Салман Фото: Getty Images

Этичность ведения дел с нефтяными государствами Ближнего Востока вызывает сомнения экспертов, болельщиков и даже клубных боссов уже несколько лет. В 2008-м «Манчестер Сити» приобрела инвестиционная группа Abu Dhabi United Group под руководством шейха Мансура, а контрольный пакет акций «ПСЖ» в 2011-м выкупил фонд Qatar Sports Investments, но тогда противоречивым мотивам миллиардеров уделили не так много внимания. С тех пор проникновение арабских магнатов в европейский спорт несколько раз привело к скандалу.

Например, в ноябре «Ливерпуль» демонстративно отказался от проживания в предложенном организаторами Клубного чемпионата мира пятизвездочном отеле Marsa Malaz Kempinski в Катаре из-за нарушения прав человека. Расследование The Guardian за год до этого показало, что сотрудники-иммигранты там зарабатывают меньше прожиточного минимума (меньше 10 евро в день), но пашут по 12 часов в сутки при температуре в районе 45 градусов по Цельсию. Из-за противоречивого бэкграунда «Ливерпуль» сообщил о решении ФИФА и зарезервировал отель с более прозрачным прошлым.

Недовольство снукерных фанатов в декабре 2019-го вызвала новость о заключении 10-летнего контракта между World Snooker Tour и группой General Sports Authority о проведении турнира в Саудовской Аравии. Призовой фонд ивента составит 3 млн евро, из которых победитель заработает 573 тысячи евро – такая же сумма достается чемпиону мира за триумф на самом статусном турнире. Председатель WST уже давно наладил связи с восточными партнерами – в конце прошлого года промоутерская компания Хирна и его сына Эдди организовала в Саудовской Аравии реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

В ответ на критику со стороны организаций по защите прав человека Хирн оправдался чисто спортивными интересами: «Меня впечатлил подход правительства Саудовской Аравии, которое инвестирует в спорт, чтобы заинтересовать молодежь. В этом могут быть только положительные стороны, потому что спорт объединяет страны, формирует характер и дает новые возможности. Нужно оценивать более глобальную перспективу». Скоро Saudi Arabian Masters отошел на второй план из-за пандемии коронавируса и переноса ЧМ, но покупка «Ньюкасла» снова приковала внимание к спортивным интересам королевской семьи.

«По инициативе наследного принца Мухаммеда ибн Салмана защитники прав человека в Саудовской Аравии подверглись жестоким преследованиям, – рассказал глава британского отделения организации Amnesty International Феликс Джэйкенс. – Некоторые из них попали в тюрьму. Напавшая на Йемен коалиция под руководством саудитов атаковала дома и больницы, а жестокое убийство Джамаля Хашогги игнорируют до сих пор».

Протесты перед посольством Саудовской Аравии в США после убийства Джамаля Хашогги Фото: Getty Images

Хашогги – журналист и писатель, который активно критиковал ибн Салмана и Дональда Трампа. В октябре 2018 года он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не вышел. Турецкая полиция заявила, что саудовские агенты пытали и расчленили оппозиционера, а власти Саудовской Аравии объяснили трагедию дракой с неизвестными, случайно столкнувшимися с Хашогги в консульстве.

Позже преступников казнили, но, по версии либеральной прессы, власти наказали случайных людей, чтобы скрыть участие в убийстве неугодного журналиста. Другое громкое дело, подорвавшее репутацию Саудовской Аравии, – преследование диссидентки и активистки Люджейн аль-Хазлюль, которую в 2014-м посадили на два месяца за вождение автомобиля, а в 2017-м без всяких объяснений бросили в тюрьму, где она сидит уже третий год без связи с адвокатом и родными. «Нужно реально оценивать ситуацию, – добавил Джэйкенс. – Саудовская Аравия использует гламур и престиж АПЛ, чтобы отвлечь общественность от ужасных событий».

Формально Суверенный инвестиционный фонд действует как отдельная компания, но ее председателем является наследный принц, что почти не оставляет сомнений в политических мотивах покупки «Ньюкасла». До этого организация проявляла интерес к «Манчестер Юнайтед», но свернула переговоры, когда владеющая «красными дьяволами» семья Глейзеров назвала цену в 4,5 млрд евро.

Затем работающая на саудитов финансистка Аманда Стэйвли, которая участвовала и в сделке по приобретению «Ман Сити», предложила «Ньюкасл». Имидж клуба сделал его идеальной целью для инвестиционного фонда: с одной стороны, «сороки» превосходят большинство андердогов историей и харизмой, с другой – фанаты настолько устали от Эшли, что проигнорируют противоречивую репутацию новых владельцев, если те приведут клуб к титулам.

Протесты болельщиков против владельца «Ньюкасла» Майка Эшли Фото: Getty Images

«Дело Хашогги уничтожило репутацию саудитов, – объяснила эксперт Лондонской школы экономики Кортни Фрир. – Они делают все, чтобы реабилитироваться. Как Катар и Эмираты, они поняли, что спорт – мощный инструмент незаметного воздействия». О политических мотивах сделки говорит и протест бродкастера beIN, потребовавшего от АПЛ заморозить покупку «Ньюкасла» и провести расследование. Катарцы обвинили Саудовскую Аравию в развитии пиратской сети вещания beoutQ, которая занимается стримингом матчей чемпионата Англии и фактически ворует у клубов. «Потенциальный покупатель «Ньюкасла» не только нанес серьезный урон коммерческой прибыли ваших клубов, – говорится в письме боссам из АПЛ руководителя beIN Media Group Юсуфа аль-Обайдли. – Его незаконные действия способны повлиять на ваше развитие».

Несмотря на этические противоречия и протесты beIN, большинство журналистов и экспертов сходятся в том, что АПЛ проиграл сражение за душу футбола еще до его начала – у англичан нет никаких формальных поводов отказать саудитам. «В указаниях для оценки потенциальных покупателей нет уточнений относительно этики, – признал спортивный юрист Кевин Карпентер. – Сделку можно заблокировать, если потенциальный директор клуба окажется скомпрометирован и попадет под следствие по активному делу. Но нельзя наложить вето из соображений морали». АПЛ тоже вынуждена вести политические игры и заинтересована в привлечении новых партнеров. Отказ инвестиционному фонду равноценен обвинению ибн Салмана в убийстве Джамаля Хашогги, а на такой шаг не пойдут даже самые смелые чиновники.

Если АПЛ одобрит покупку, нельзя требовать новых протестов и от фанатов «Ньюкасла» – большинство из них в первую очередь жаждут успехов клуба, а только потом задумываются о недоказанных преступлениях саудитов. Перспектива бороться за титулы под руководством Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри перешивает моральную дилемму даже для тех, кто ее признает.

«Где провести эту линию между добром и злом? – рассуждает ведущий фанатского подкаста True Faith Алекс Хёрст. – Возможно, эта линия есть, но ее должны искать не болельщики. Мы говорим о футболе в 2020 году. Можно обратиться к Премьер-лиге, ФИФА, УЕФА, правительству. Но люди, у которых есть власть и возможности, ничего не делают, поэтому все в порядке. Многие считают, что если АПЛ позволяет это, то все в порядке, потому что чиновники разбираются лучше нас. Если «Ньюкасл» снова развалится, люди заговорят о режиме саудитов. Только тогда фанаты снова начнут протестовать».

Доведенные до отчаяния болельщики предвкушают возможность снова ходить на стадион с надеждой. «В этом подлинное наследие Эшли, – считает колумнист The Mail on Sunday Оливер Холт. – Фанаты «Ньюкасла» настолько ждали его ухода, что им все равно, кто придет вместо него. Им нет дела, даже если это режим, который ассоциируется с убийством и тиранией. Действия Эшли оторвали их от футбола, но, по крайней мере, он никогда не отрывал им пальцы, руки и головы».

Невозможно предсказать, как изменится АПЛ после покупки «Ньюкасла», но очевидно одно: слова о том, что в футболе нет места политике, никогда не были так далеки от истины. Самая богатая лига Европы уже превратилась в локацию для глобальных сражений, где каждый стремится к выгоде: английские боссы заинтересованы в новых инвесторах, фонд Саудовской Аравии – в контактах с европейским бизнесом и смене имиджа, а болельщики – в выходе из затянувшегося кризиса. Времена чисто футбольных решений остались в прошлом, и даже страшные преступления против человечества этого не изменят.

Другие топовые тексты о чемпионате Англии:

Худший сезон Фергюсона: «Сити» ускорил его отставку, а Манчини выиграл психологическую войну

Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона

Бенни Хилл – культовый комик XX века. Он шутил о спорте и троллил «Ливерпуль»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии В АПЛ появится новый «Сити» – аравийский принц купит «Ньюкасл» и начнет с приглашения топ-тренера 16/04/2020 В 04:54