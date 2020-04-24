Футбол
Чемпионат Англии

Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Жозе Моуринью и Рафаэль БенитесЖозе Моуринью и Рафаэль Бенитес

Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

В те годы больше обсуждались противостояния Жозе с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, но у португальца была вражда посерьезнее.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри вспомнил времена соперничества экс-тренера команды Жозе Моуринью и Рафаэля Бенитеса, который в то время возглавлял «Ливерпуль».

«Я помню разговоры Моуринью с командой перед играми против «Ливерпуля». Мы уже гарантировали титул, выигрывали 20 очков или 21. И Моуринью говорит: «Мы никак не можем проиграть этим». Он даже не произносил название «Ливерпуль» – просто говорил: «Сегодня вы не проиграете этим, мы гораздо лучше их», – цитирует 39-летнего Терри Mirror, ссылаясь на Sky Sports.

«Я ****** [поимею] его мать». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о стычке Джеррарда и Диуфа«Я ****** [поимею] его мать». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о стычке Джеррарда и Диуфа
Чемпионат Англии

«Я ****** [поимею] его мать». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о стычке Джеррарда и Диуфа

ВЧЕРА В 05:44
  • Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 года по 2010-й, даты первого пришествия Моуринью в «Челси» – с 2004 по 2007-й.
  • В тот период Жозе привел «Челси» к двум чемпионствам, но при этом дважды проиграл «Ливерпулю» в полуфиналах Лиги чемпионов (2004/05 и 2006/07).

Трансферные провалы «Ливерпуля». 5 фамилий, от которых фанатов «красных» бросает в дрожь

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»
Чемпионат Англии

Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»

22/04/2020 В 10:20
В 23 года Моуринью спас одноклубника из горящей машиныВ 23 года Моуринью спас одноклубника из горящей машины
Чемпионат Англии

В 23 года Моуринью спас одноклубника из горящей машины

21/04/2020 В 07:01
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульЧелсиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБудущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики
Следующий материалРФС поддержал медработников красивой акцией – вписались Дзюба, Черышев и другие