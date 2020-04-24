В те годы больше обсуждались противостояния Жозе с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, но у португальца была вражда посерьезнее.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри вспомнил времена соперничества экс-тренера команды Жозе Моуринью и Рафаэля Бенитеса, который в то время возглавлял «Ливерпуль».

«Я помню разговоры Моуринью с командой перед играми против «Ливерпуля». Мы уже гарантировали титул, выигрывали 20 очков или 21. И Моуринью говорит: «Мы никак не можем проиграть этим». Он даже не произносил название «Ливерпуль» – просто говорил: «Сегодня вы не проиграете этим, мы гораздо лучше их», – цитирует 39-летнего Терри Mirror, ссылаясь на Sky Sports.

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Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 года по 2010-й, даты первого пришествия Моуринью в «Челси» – с 2004 по 2007-й.

В тот период Жозе привел «Челси» к двум чемпионствам, но при этом дважды проиграл «Ливерпулю» в полуфиналах Лиги чемпионов (2004/05 и 2006/07).

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