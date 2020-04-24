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Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер»

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Пьер-Эмерик ОбамеянгПьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 35 минут

Контракт игрока истечет уже через год – «канониры» не хотят терять габонца бесплатно.

«Арсенал» готов продать капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

По нынешней сделке габонский страйкер зарабатывает почти 230 тыс евро каждые семь дней. «Канониры» пытались согласовать новый контракт с игроком, но он хочет значительной прибавки к зарплате и перспективу выступления в Лиге чемпионов – первое лондонцы не могут себе позволить из-за экономической ситуации, второе – из-за положения в таблице.

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30-летний нападающий может уйти бесплатно через год, поэтому клуб решился на его продажу и прекратил попытки согласовать новый контракт. По информации Daily Mail, в услугах страйкера заинтересованы «Интер» и «Барселона».

  • У Обамеянга 17+1 в 26 матчах АПЛ текущего сезона.
  • «Арсенал» занимает девятую строчку в таблице.

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