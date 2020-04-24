Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: Getty Images
Контракт игрока истечет уже через год – «канониры» не хотят терять габонца бесплатно.
«Арсенал» готов продать капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.
По нынешней сделке габонский страйкер зарабатывает почти 230 тыс евро каждые семь дней. «Канониры» пытались согласовать новый контракт с игроком, но он хочет значительной прибавки к зарплате и перспективу выступления в Лиге чемпионов – первое лондонцы не могут себе позволить из-за экономической ситуации, второе – из-за положения в таблице.
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30-летний нападающий может уйти бесплатно через год, поэтому клуб решился на его продажу и прекратил попытки согласовать новый контракт. По информации Daily Mail, в услугах страйкера заинтересованы «Интер» и «Барселона».
- У Обамеянга 17+1 в 26 матчах АПЛ текущего сезона.
- «Арсенал» занимает девятую строчку в таблице.
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