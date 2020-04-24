Француз не понимал всей крутости ивуарийца, пока не сыграл против него.

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас вспомнил, как впервые сыграл против Дидье Дрогба.

Француз выступал вместе с ивуарийцем за «Челси», пока не перешел в «Арсенал». «Я привык к его игре на тренировках, но вы знаете, как это происходит. Никогда не выкладываешься на все сто на тренировочном поле. Так что я не мог понять, почему Сендерос просто исчезал в каждом матче против Дидье. Но когда я сам сыграл против него за «Арсенал», то понял.

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В нем что-то было, какая-то сила, которую я никогда не ощущал как его партнер, аура, которую я никогда раньше не видел. Столкнувшись с этим, ты просто накладываешь в штаны. Он был настолько устрашающим, что это выводило из себя», – цитирует Галласа The Athletic.

Галлас и Дрогба выступали за «синих» с 2004 по 2006 годы и выиграли два титула АПЛ подряд.

После «Арсенала» Галлас поиграл за «Тоттенхэм».

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