Тест: назови тренеров всех клубов АПЛ

Тест
Фото: Eurosport
Проверим, насколько пристально ты следишь за главным футбольным чемпионатом планеты.
Проверь свои знания в английском футболе – напиши фамилии всех 20 тренеров клубов АПЛ.
У тебя есть шесть минут. И еще: фамилии мужчин совпадают по правописанию с теми вариантами, которые ты найдешь на Eurosport.ru.
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