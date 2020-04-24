Футбол
Чемпионат Англии

Тест: назови тренеров всех клубов АПЛ

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
ТестТест

Тест

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
час назад
@pilot938

Проверим, насколько пристально ты следишь за главным футбольным чемпионатом планеты.

Проверь свои знания в английском футболе – напиши фамилии всех 20 тренеров клубов АПЛ.

У тебя есть шесть минут. И еще: фамилии мужчин совпадают по правописанию с теми вариантами, которые ты найдешь на Eurosport.ru.

Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»
Чемпионат Англии

Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»

2 ЧАСОВ НАЗАД

Другие классные тесты от Eurosport.ru:

Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ

Тест: на каком турнире прославилась болельщица

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер»Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер»
Чемпионат Англии

Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер»

4 ЧАСОВ НАЗАД
Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»
Чемпионат Англии

Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат Англии
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалГаллас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»
Следующий материалЧемпионат Нидерландов завершен без объявления чемпиона