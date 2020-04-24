Бельгийский гений мечтает о нападающем уровня Криштиану.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос, с кем бы хотел поиграть в одной команде.

«В первую очередь я думаю о нападающих, таких как Тьерри Анри – мой тренер в сборной Бельгии. Даже о ком-то вроде Криштиану. Для меня, как для творческого игрока, важно знать, что нападающий будет на своем месте. Я хочу кого-то быстрого, кто может опускаться и помогать мне.

Чемпионат Англии Де Брёйне: «Я уже достаточно близок к получению «Золотого мяча» 29/02/2020 В 17:16

С Криштиану я мог бы посылать мяч на три метра выше и все равно знать, что он до него достанет. Так что с Роналду у меня было бы еще больше ассистов», – рассказал Кевин Sky Sports.

У Кевина 62 ассиста в 146 матчах в АПЛ.

Роналду с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед».

Почему Роналду ненавидят в Корее? Раньше его обожали, но все изменил один матч

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Англии «Я поворачиваюсь, и они такие: «Вот *** [блин]». Зинченко рассказал о проблемах сходства с Де Брёйне 24/01/2020 В 16:28