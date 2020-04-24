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Де Брёйне: «Хотел бы поиграть с Роналду – с ним у меня было бы еще больше ассистов»

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Кевин де БрёйнеКевин де Брёйне

Кевин де Брёйне

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Бельгийский гений мечтает о нападающем уровня Криштиану.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос, с кем бы хотел поиграть в одной команде.

«В первую очередь я думаю о нападающих, таких как Тьерри Анри – мой тренер в сборной Бельгии. Даже о ком-то вроде Криштиану. Для меня, как для творческого игрока, важно знать, что нападающий будет на своем месте. Я хочу кого-то быстрого, кто может опускаться и помогать мне.

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С Криштиану я мог бы посылать мяч на три метра выше и все равно знать, что он до него достанет. Так что с Роналду у меня было бы еще больше ассистов», – рассказал Кевин Sky Sports.

  • У Кевина 62 ассиста в 146 матчах в АПЛ.
  • Роналду с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед».

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