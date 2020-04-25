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«Придет на угловой, всадит головой». Депай зачитал рэп про Ван Дейка

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Мемфис Депай, Вирджил ван ДейкМемфис Депай, Вирджил ван Дейк

Мемфис Депай, Вирджил ван Дейк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

После завершения карьеры Мемфис может попробовать себя в музыкальной индустрии.

Вингер «Лиона» Мемфис Депай зачитал рэп о партнере по сборной Нидерландов Вирджиле ван Дейке из «Ливерпуля».

Получилось не слишком связно, но в тексте есть такие строчки: «Лучше не перечить Ван Дейку, лучше не встречать Ван Дейка»; «Он босс на поле, придет на угловой, всадит головой, со всей силы, воу»; «Ван Дейк, мэн, вот бы ты подписался не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед». Видео фристайла выложил в твиттере B/R Football.

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