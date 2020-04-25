Мемфис Депай, Вирджил ван Дейк
Фото: Getty Images
После завершения карьеры Мемфис может попробовать себя в музыкальной индустрии.
Вингер «Лиона» Мемфис Депай зачитал рэп о партнере по сборной Нидерландов Вирджиле ван Дейке из «Ливерпуля».
Получилось не слишком связно, но в тексте есть такие строчки: «Лучше не перечить Ван Дейку, лучше не встречать Ван Дейка»; «Он босс на поле, придет на угловой, всадит головой, со всей силы, воу»; «Ван Дейк, мэн, вот бы ты подписался не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед». Видео фристайла выложил в твиттере B/R Football.
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- Депай играл за «МЮ» с 2015 по 2017 годы.
- Футболисты вместе выступают за сборную с 2015 года. Они вывели «оранжевых» в финал первой Лиги наций.
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