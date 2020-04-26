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Мойзе Кин до утра веселился с моделями на вечеринке вместо соблюдения карантина

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Мойзе КинМойзе Кин

Мойзе Кин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

«Эвертон» жестко осудил нападающего.

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина.

По информации The Sun, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру в Чешире. В интернет просочились фото из частной группы Snapchat с подписью «Очистка от карантина». На изображениях девушки танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин.

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«Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам АПЛ платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Это должно разозлить людей, которые потеряли работу или которым урезали зарплату. Они думают, что они выше правил», – заявил источник.

«Эвертон» жестко осудил поведение Кина. «Клуб регулярно подчеркивает важность соблюдения всех рекомендаций правительства, в том числе правил поведения дома и за его пределами. Мы рассылаем официальные сообщения всем сотрудникам и игрокам», – говорится в заявлении.

  • Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» летом 2019 года.
  • Ранее на нарушении карантина попались другие игроки АПЛ: Джек Грилиш и Кайл Уокер.

The Sun: Уокер развлекался с проститутками, а после призвал фанатов соблюдать карантин

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